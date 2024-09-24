Shaman вернул 15 млн рублей за несостоявшийся концерт в Ставропольском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) вернул выплаченные ему ранее 15 миллионов рублей за выступление в Ставропольском крае, которое так и не состоялось. Об этом РИА Новости рассказал представитель певца Антон Коробков-Землянский.

Концерт должен был состояться в сентябре. Однако после опроса губернатора региона Владимира Владимирова о формате праздничных мероприятий выступление Shaman пришлось отменить. Многие заявили, что сейчас не время для крупных праздников, поэтому концерт надо отменить.

Недавно глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина указала на неуместное решение руководства Оренбургской области выделить 16 миллионов рублей на проведение концерта Shaman в День города.

Депутат напомнила, что регион еще не успел оправиться после паводка, а также еще не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное пришедшей водой жилье и имущество. Особенно цинично, уверена она, это выглядит на фоне СВО и избирательной кампании по выборам губернатора.

В связи с этим Останина выслала обращение Shaman с предложением направить свой гонорар за выступление в Оренбурге пострадавшим от паводков.

