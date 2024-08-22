Депутат Останина назвала неуместной трату 16 млн на концерт Shaman в Оренбурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение руководства Оренбургской области выделить 16 миллионов рублей на проведение концерта певца Ярослава Дронова (Shaman) в День города является неуместным, посчитала глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Оренбуржцы продолжают возмущаться баснословным размером гонорара певца Shaman, выделенного властями из городского бюджета, сопровождая новость комментариями: "Пир во время чумы!", "Хоть немного совесть поимейте!", "Вернитесь в реальный мир!" – написала она в своем телеграм-канале.

Депутат напомнила, что регион еще не успел оправиться после паводка, а также еще не все пострадавшие получили компенсацию за разрушенное пришедшей водой жилье и имущество. Особенно цинично, уверена она, это выглядит на фоне СВО и избирательной кампании по выборам губернатора.

Парламентарий указала, что выступления звезд обычно оплачиваются за счет средств, которые предоставили спонсоры, крупные корпорации и региональные предприятия. Так, в регионе есть различные нефтедобывающие и газодобывающие предприятия, а также развито металлургическое производство.

"В сложившейся ситуации, Оренбургским властям было бы уместно воспользоваться общероссийским опытом и обратиться к представителям крупного бизнеса. Тем более, что множество региональных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилья граждан требуют восстановления и ремонта", – попросила она.

Ранее Shaman выступил в Мариуполе. Концерт состоялся через 1,5 года после его первого выступления в этом городе. Shaman уточнял, что город и сама площадка радикально поменялись, однако неизменным остался дух людей, которые здесь живут.

