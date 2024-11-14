Фото: kremlin.ru

Российские граждане должны получать более качественный товар за меньшие деньги. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное возвращение европейских автоконцернов в Россию.

"Речь идет о насыщении нашего рынка, о конкуренции, потому что конкуренция ведет к снижению цен. Главное – это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей", – отметил Песков.

Он подчеркнул, что Россия обязана делать все, что необходимо для достаточного ассортимента на авторынке, однако страна при этом не должна забывать об отечественных компаниях.

"Здесь тонкий баланс, но он всегда необходим", – заметил пресс-секретарь.

Ранее Япония частично сняла ограничения на ввоз автомобилей в Россию и открыла россиянам доступ к импорту "мягких" гибридов, или авто с электрическим мотором, но без возможности передвигаться только на электричестве.

Однако директор одной компании по перевозке автомобилей Дмитрий Клатаевский заявил, что уточнение "санкционных формулировок" сложно назвать смягчением запрета.