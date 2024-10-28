"Коммерсант": российские таксисты пожаловались на качество китайских автомобилей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Ресурс машин из Китая, необходимый для использования в такси, не сравнить с тем, что был у европейских и корейских марок. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на российских таксистов и других участников рынка.

Отмечается, что большинство машин из КНР приходится списывать после 150 тысяч километров пробега, в то время как европейские и корейские авто списывали лишь после 250–300 тысяч километров.

Так, например, в одном из таксопарков рассказали, что у 70% китайских автомобилей быстро выходят из строя вариаторы. В свою очередь, председатель межрегионального профсоюза Андрей Попков отметил, что у многих возникают проблемы с двигателями.

При всем этом цена на авто из Китая очень высокая, гарантии же практически не работают, сказано в материале. По информации аналитиков Национального агентства промышленной информации, бывают случаи, когда стоимость содержания китайского кроссовера в течение пяти лет эксплуатации превосходит цену новой машины.

Владелец сервиса Роман Гуляев обратил внимание на то, что китайские производители после продажи авто теряют к нему интерес. Так, например, три привезенные с одинаковыми номерами детали могут оказаться совершенно разными запчастями, которые не подходят для установки по указанной проблеме.

Ранее сообщалось, что в Минпромторг России может отказаться от "утилизационного занавеса" для иномарок из Китая. Как подчеркнули в министерстве, для увеличения продаж автотехники сейчас реализуют меры господдержки, в том числе направленные на стимулирование спроса. Также продолжается поддержка отечественных автопроизводителей по линии субсидирования НИОКР.