Мишустин раскритиковал новый автомобиль Volga из-за китайского руля

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Российский премьер Михаил Мишустин раскритиковал новый автомобиль от возрожденного отечественного бренда Volga из-за китайского руля. Видео с высказыванием главы кабмина размещено в телеграм-канале правительства.

"У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы", – посетовал он.

Мишустин уже поручил главе Минпромторга Антону Алиханову максимально локализовать производство запчастей, особенно тех, которые не являются технически сложными. Премьер РФ напомнил, что в стране уже наладили выпуск соответствующих композитных материалов.

Впервые о возможности возрождения "Волги" в начале июня 2023 года заявил предыдущий глава Минпромторга Денис Мантуров. По его данным, элементы современного дизайна машины будут иметь некоторые сходства с предыдущими моделями.

Новая линейка автомобилей бренда была представлена на выставке ЦИПР-2024, проходящей в Нижнем Новгороде. Автомобиль будут выпускать в трех классах:



Volga С40 – седан класса D;

Volga К40 – кроссовер класса D;

Volga К30 – кроссовер класса С.

На всех моделях авто установят бензиновый двигатель мощностью 188 лошадиных сил и 7-ступенчатую АКПП. Выпуск планируется начать в 2024 году, а в следующем – наладить полный цикл производства.

