РБК: Япония частично сняла санкции на ввоз автомобилей в РФ

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Япония частично сняла ограничения на ввоз автомобилей в РФ и открыла россиянам доступ к импорту "мягких" гибридов, или авто с электрическим мотором, но без возможности передвигаться только на электричестве, передает РБК Приморье.

Сняты запреты на экспорт таких автомобилей, как Honda Fit, CR-Z, Insight, Nissan Day-Z, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, Wagon, а также Mazda Flair, Carol и Mitsubishi Delica D:2, Delica Mini, eK X. Кроме того, под ослабление санкций подпали машины Mercedes моделей E Class, C Class и Audi конфигураций A3, Q3 F3.

Однако директор одной компании по перевозке автомобилей Дмитрий Клатаевский заявил, что уточнение "санкционных формулировок" сложно назвать смягчением запрета.

"Это скорее просто перечитали и переформулировали то, что было изначально. Изначально не существовало запрета на вывоз "мягких" гибридов. Выпуская этот документ и вводя эти санкции, они не подразумевали тот факт, что эти машины они тоже запрещают", – объяснил он.

Также, по словам эксперта, после введения санкций у японских производителей снизились продажи, поэтому они начали искать дополнительные методы экспорта.

Таким образом, у покупателей появился выбор при покупке автомобилей, который состоит из хороших машин и пользовался спросом в России до введения санкций, подытожил Клатаевский.

Между тем к концу 2026 года "Росатом" планирует запустить производство тяговых батарей для 100 тысяч электромобилей. Батареи будут изготавливаться на специальных предприятиях, которые будут расположены в Калининградской области и Москве.

Кроме того, "Росатом" намерен развивать электромобильность в России, в том числе стимулировать переход на электротранспорт региональных перевозчиков, служб такси и каршеринга, общественного транспорта, грузоперевозчиков.