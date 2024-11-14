Эксперт Шнайдер предупредил немецкий автопром о риске потери рынка в России

Фото: depositphotos/Stocksolutions

Немецкий автопром может потерять российский рынок, который заполняется китайскими компаниями. Таким мнением в интервью газете Berliner Zeitung поделился глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер, передает RT.

"Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции", – подчеркнул он, призвав немецких бизнесменов подумать: они больше потеряли в результате антироссийских санкций или приобрели.

Шнайдер отметил, что сейчас место ФРГ на российских рынках машиностроения, автопромышленности и производства запчастей занимает Китай. При этом, по его мнению, при отмене в ближайший год санкций на поставку в Россию продукции BMW и Mercedes россияне снова начнут их приобретать вместо китайских машин.

"Будет ли так и через пять лет? Это трудно предсказать", – заключил он.

Ранее Япония частично сняла ограничения на ввоз автомобилей в Россию и открыла россиянам доступ к импорту "мягких" гибридов, или авто с электрическим мотором, но без возможности передвигаться только на электричестве.

Однако директор одной компании по перевозке автомобилей Дмитрий Клатаевский заявил, что уточнение "санкционных формулировок" сложно назвать смягчением запрета.