Продюсер Бабичев допустил, что концерты иностранцев в России возобновятся осенью

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Концерты зарубежных исполнителей могут возобновиться в России осенью 2025 года, сообщает News.ru со ссылкой на продюсера, музыкального критика Евгения Бабичева.

Это может произойти, если весной будет подписано мирное соглашение с Украиной. На организацию крупных мероприятий требуется около 3–4 месяцев подготовки, поэтому первые концерты невозможны раньше сентября.

"Что-то мне подсказывает, что, кто бы к нам ни приехал из стоящих, выступающих на пике популярности или не очень артистов, билеты будут раскупаться очень быстро, потому что у нас народ соскучился по классным шоу", – добавил Бабичев.

Возвращение иностранных артистов положительно скажется на российском шоу-бизнесе, так как конкуренция поможет музыкантам дальше развивать индустрию и повышать уровень концертов.

"Я ни в коем случае не умаляю здесь заслуги наших артистов. Они, кстати говоря, за несколько лет качественно подняли планку своих выступлений. Некоторые доросли до стадионного уровня – это очень круто", – пояснил он.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций рассказывал, что ряд американских компаний могут вернуться на рынок во втором квартале 2025 года. Этот процесс нельзя будет назвать простым, так как многие ниши уже оказались заняты отечественными фирмами, добавляли в РФПИ.

Кроме того, российские онлайн-кинотеатры уже ведут переговоры с американскими киностудиями о возможности возвращения доступа к старым фильмам и получения новых релизов. Ранее компании не шли на контакт, но теперь общение возобновилось, что говорит об изменениях положения, уверены представители отечественных стриминговых платформ.

