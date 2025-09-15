15 сентября, 13:28Экономика
PepsiCo может вернуть на российский рынок газировку Mirinda
Фото: 123RF/darksoul72
Компания PepsiCo подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию в России товарного знака Mirinda. Документы были направлены в Роспатент 11 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Согласно документу, под соответствующим товарным знаком компания планирует производить газированную воду, лимонады, сиропы, смузи и ряд других напитков.
В 2022 году PepsiCo полностью остановила производство и продажу Pepsi, 7UP, Mountain Dew и Mirinda на территории России. В компании сообщили, что все концентраты для изготовления напитков закончились.
На российском сайте компании отмечается, что торговая марка Pepsi-Cola была официально зарегистрирована в СССР еще в 1938 году, а по состоянию на 2021 год Россия занимала второе место по объему бизнеса PepsiCo среди всех международных рынков, уступая только Мексике.
PepsiCo прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России – СМИ