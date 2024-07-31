Эксперты: цены на газировку в РФ выросли на 11% к прошлому году

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В июне 2024 года средняя цена газированных напитков со вкусом колы выросла на 11% к уровню прошлого года, до 146 рублей за бутылку. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитиков.

По сравнению с первым месяцем лета 2022 года, когда в продаже в России еще были Coca-Cola и Pepsi, кола подорожала на 21%. При этом прошлым летом напитки со вкусом колы в несетевой рознице дешевели. По мнению аналитиков, это связано с тем, что после ухода международного бренда на рынке стали появляться замещающие напитки в низком ценовом сегменте.

Одной из главных причин увеличения стоимости популярной газировки стало введение акциза на сахаросодержащие напитки. Об этом рассказал президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

По его словам, часть производителей ожидаемо перенесли затраты на акциз в стоимость продукции.

"Часть компаний выпускает колу с пониженным содержанием сахара и не попадает под акцизное регулирование. Но использование отдельных видов сахарозаменителей более затратно, чем сахара, что все равно привело к увеличению затрат, которые в итоге отразились на стоимости готовой продукции", – отметил Новиков.

Кроме этого, по его мнению, влияние на цены также оказала маркировка безалкогольных напитков, введенная с 1 июня 2024 года.

"Покупка оборудования, технологий и оплата самих кодов полностью легла на плечи производителей. Так, каждая компания встала перед выбором: транслировать эти затраты в стоимость продукции или вычесть эти средства из прибыли компании и скорректировать свои инвестиционные планы", – пояснил Новиков.



Замгендиректора ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Реваз Юсупов при этом считает, что рост цен на газировку в июне не связан с маркировкой. По его словам, ни в одной из 17 маркируемых товарных групп маркировка не привела к повышению цен. Подорожание может быть связано с изменившейся логистикой, ростом стоимости сырья и введением акциза.

На стоимости отразились растущие издержки производителей и ретейла, а также инфляция, добавили аналитики. Согласно данным Минэкономразвития на 22 июля, инфляция в годовом выражении составила 9,18%.

Кроме того, средняя цена зарубежной колы составляет 200 рублей – с ростом доли импортного напитка растет и медианная цена по всей категории.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola продолжает получать доход в России, несмотря на уход с рынка. В 2024 году логотип Coke можно увидеть в российских супермаркетах и ресторанах.

До этого в Роспатенте сообщили, что компания в апреле 2024-го отправила три заявки на регистрацию напитков Coca-Cola, Sprite и Fanta. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (безалкогольные и алкогольные напитки, газированная вода и прочее).