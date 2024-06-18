Bloomberg: Coca-Cola продолжает получать прибыль в России после ухода

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The Coca-Cola Company продолжает получать доход в России, несмотря на уход с рынка. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Bloomberg.

В материале издания отмечается, что в 2024 году логотип Coke можно увидеть в российских супермаркетах и ресторанах. Кроме того, продукция под названием "Добрый Cola" позволяет компании оставаться одним из ведущих производителей газированных напитков в РФ.

До 2022 года производством Coca-Cola в России занималась дочерняя компания Coca-Cola HBC Multon Partners. После ухода из РФ производством напитков занялся бренд "Добрый".

Ранее в Роспатенте сообщили, что The Coca-Cola Company в апреле 2024-го отправила три заявки на регистрацию напитков Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков предположил, что компания подобным образом попыталась защитить свои товарные знаки в России.

