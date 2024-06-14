"Ведомости": Coca-Cola Company вновь регистрирует свои товарные знаки в России

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Американская организация The Coca-Cola Company, производящая такие напитки, как Coca-Cola, Sprite и Fanta, начала повторную регистрацию своих товарных знаков в России. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные Роспатента.

В апреле этого года компания подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности три заявки на регистрацию указанных товарных знаков. Они относятся к 32-му и 33-му классам Международной классификации товаров и услуг (безалкогольные и алкогольные напитки, газированная вода и прочее).

В российском подразделении The Coca-Cola Company пока не прокомментировали данную информацию.

В марте 2022 года стало известно, что компания Coca-Cola приостановила свою работу в России. В компании заявили об остановке работы 10 заводов по производству безалкогольных напитков.

По данным СМИ, уход брендов Coca-Cola и Pepsi с российского рынка повлек сокращение сегмента несладких газированных напитков до 8,5%. В 2022 году объем продаж газированных напитков без сахара в России упал на 9,8%, однако выручка в данном сегменте выросла на 3,6% в связи с повышением цен.