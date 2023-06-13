Роскачество обнаружило в коле высокое содержание ортофосфорной кислоты и микроорганизмов

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Роскачество исследовало сладкие газированные напитки со вкусом колы и выявило в продукции Coca-Cola Classic и "Моя цена" превышение содержания ортофосфорной кислоты.

Отмечается, что специалисты изучили 20 торговых марок, 17 из которых являются российскими, еще три производятся на территориях Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Все напитки проверялись по 40 показателям.

"В продукции торговой марки "Моя цена" обнаружена не заявленная в составе ортофосфорная кислота в количествах, превышающих требования Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 029/2012. В продукции торговой марки Coca-Cola Classic зафиксировано превышение содержания ортофосфорной кислоты, заявленной в маркировке, что также не соответствует ТР ТС", – отметили эксперты.

Также ортофосфорная кислота, которая не упоминалась в составе напитков, была обнаружена в газировке марок "Каждый день", Funky Monkey и "ВкусВилл", подчеркнули в ведомстве. Ее количество не превышает установленных норм, что тоже является нарушением.

Экспертам также удалось найти в напитках "ВкусВилл" и Pepsi превышение требований по суммарному количеству дрожжей и плесневых грибов. А в коле "ВкусВилл" зафиксировано нарушение обязательных требований по количеству мезофильных аэробных микроорганизмов.

Одной из причин роста микробиологии в напитках мог стать отказ производителя от добавления консервантов, добавили в ведомстве.

Удалось выяснить, что напиток Export style Classic Cola не соответствует указанным на этикетке сведениям по массовой доле бензойной кислоты. Fantola не соответствует маркировке по массовой концентрации цитрата натрия.

Ни в одном из товаров не были обнаружены потенциально опасные вещества, такие как диметилфталат, диметилтерефталат, диэтилфталат, дибутилфталат и диоктилфталат, подчеркнули в Роскачестве. Также не были выявлены бактерии группы кишечной палочки и патогенные микрорганизмы, такие как, например, сальмонеллы.

Во всех исследуемых товарах эксперты не обнаружили превышения синтетических красителей Е122, E124, Е129 и Е120.

После разбора состава эксперты-дегустаторы провели оценку органолептических свойств продукции. Напитки марок "Ашан" и Cool Cola не соответствуют ГОСТу по аромату и вкусу.

В ведомстве заявили, что среди россиян распространено предубеждение, согласно которому считается, что продукция из РФ уступает по качеству и вкусу зарубежным брендам. В связи с этим была организована слепая дегустация напитков, по итогам которой продукцию марок Fantola, Bochkari и Funky Monkey граждане высоко оценили.

Низкие оценки от граждан относительно вкуса и запаха получили газировки "Каждый день", "ВкусВилл", "Калинов кола" и "Ашан".

"Добрый Cola" является одним из лидеров по схожести с оригинальным продуктом, но при этом не по всем оцениваемым параметрам данный напиток получал высшие оценки по органолептическим свойствам. В то же время один из трех товаров-победителей – Funky Monkey – не вошел в группу лидеров по соответствию оригинальной коле", – объяснили в Роскачестве.

После всех проведенных испытаний лидерами рейтинга стали напитки марок Jumbo, "Добрый Cola", Funup, Rich Сola, "Черноголовка", Royal Cola original и "Калинов". Они соответствуют не только обязательным требованиям законодательства, но и опережающему стандарту Роскачества.

Всех остальных производителей ведомство попросило провести внутренние проверки и предоставить результаты.

Ранее сообщалось, что Роскачество выявило на российском рынке несколько марок эскимо, содержащих растительные жиры или антибиотик. Директор организации Елена Саратцева отметила, что растительные жиры обнаружили в образцах мороженого трех брендов.

Всего эксперты исследовали 22 образца эскимо, которые производятся в 10 регионах РФ. Было установлено, что в среднем в этом году качество российского мороженого стало выше, чем год назад.



"Актуальный репортаж": Роскачество проверило состав эскимо популярных производителей