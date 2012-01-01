Эксперт рассказал, зачем Coca-Cola регистрирует товарные знаки в РФ

Ушедшие с российского рынка бренды начали снова регистрировать в РФ свои товарные знаки. Например, речь идет про американского производителя напитков Coca-Cola и компанию Starbucks. Рассказываем подробности, а также выясняем у эксперта, означает ли это, что иностранные корпорации планируют вернуться в Россию.



Передумали?

Американский производитель напитков The Coca-Cola Company подал заявку на регистрацию в России нескольких своих товарных знаков еще в апреле. Об этом свидетельствует информация из базы Роспатента. Речь, в частности, идет про такие бренды, как Fanta, Sprite и Coca-Cola.

Сама американская компания приостановила работу на российском рынке в марте 2022 года. Тем же летом стало известно о прекращении производства и продаж ее фирменных напитков на территории страны. Примечательно, что сейчас The Coca-Cola Company не единственный представитель зарубежного бизнеса, кто инициировал повторную регистрацию своих товарных знаков в РФ.

По данным Роспатента, также соответствующие заявки поступили от американской компании Starbucks Corporation. Организация планирует зарегистрировать такие бренды, как "Старбакс кофе", frappuccino, Starbucks, Starbucks coffee и прочие.

Сеть кофеен приостановила деятельность на территории России в марте 2022 года. По стране работало свыше 100 заведений, они были закрыты. Впоследствии новыми владельцами бизнеса в партнерстве стали ресторатор Антон Пинский, рэпер Тимати и компания "Синдика". Кофейни получили новое название – Stars Coffee.

В разговоре с журналистами Тимати заявил, что ничего не знает о возможных планах Starbucks вернуться в РФ. Он также признался, что не интересуется компанией, поскольку она не представлена на рынке.



Хотят вернуться?

Иностранные компании регистрируют товарные знаки, поскольку в будущем планируют вернуться на российский рынок либо хотят сохранить свои права на название. Об этом Москве 24 рассказал член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.





Сергей Илюха член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Здесь две идеи. На первый взгляд, они все-таки рассматривают в перспективе вариант возвращения на российский рынок. С другой – планируют сохранить права на товарные знаки. Они не хотят, чтобы произошло так, что в одной стране, допустим, название Coca-Cola может принадлежать традиционному правообладателю, а в другой – какой-то местной фирме.

По мнению эксперта, российский рынок привлекает иностранные компании из-за своего большого объема. При этом те бренды, которые все же решат вернуться, уже могут столкнуться с определенными трудностями.

"Я считаю, что когда-то они попробуют вернуться в Россию. И если у Starbucks есть некоторые перспективы, потому что это сеть кафе с определенной технологией, ассортиментом, то с Coca-Cola будет сложнее. Потому что раньше существовала только она и больше никого. А сейчас очень много российских компаний производит похожие продукты", – объясняет Сергей Илюха.

Таким зарубежным производителям будет очень тяжело вернуться в Россию, полагает он. Проще говоря, они уже не могут надеяться на эффект новизны и инновации чистого поля.

