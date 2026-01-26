В Ленобласти спасли беременную женщину с разрывом матки после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Врачи Ленинградского областного перинатального центра спасли 27-летнюю беременную женщину, пострадавшую в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Ломоносовском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале учреждения.

У пациентки, находившейся на третьем триместре беременности, произошел разрыв матки, отчего плод погиб мгновенно. У женщины началось массивное кровотечение. При поступлении в перинатальный центр потеря крови превышала 70%, артериальное давление было крайне низким, пациентка находилась в терминальной стадии геморрагического шока.

Для стабилизации состояния пострадавшей сделали переливание крови, полностью используя запасы центра. Дополнительно Центр крови Ленинградской области оперативно доставил необходимые компоненты.

На помощь акушерам-гинекологам прибыли хирурги из Гатчинской КМБ, которые проверили все органы брюшной полости, исключив другие источники кровотечения.

Изначально рассматривалась эвакуация женщины в Ленинградскую областную клиническую больницу на вертолете санитарной авиации, однако после остановки кровотечения и восстановления объема потерянной крови ее перевели в реанимацию Гатчинской КМБ.

Сейчас женщина находится в стабильном состоянии. Ее жизнь вне опасности благодаря слаженной работе сотрудников.

Среди врачей, принимавших участие в спасении, как уточняется, были оперирующий акушер-гинеколог ЛОПЦ Константин Меркулов, анестезиологи-реаниматологи ЛОПЦ Юлия Деревонина и Алена Прутян, дежурный хирург Гатчинской КМБ Сергей Родионов, трансфузиолог ЛОПЦ и Гатчинской КМБ Кирилл Рязанов.

