Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 13:04

Общество

Подмосковные врачи удалили подростку опухоль размером 9 см в ноге

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы удалили 15-летнему подростку опухоль в ноге размером 9 сантиметров, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Подмосковья.

У подростка выявили твердое новообразование в области малоберцовой кости. Обследование показало, что это остеохондрома – образование, покрытое хрящевой "шапочкой", которое часто возникает в детском и подростковом возрасте.

Как пояснил травматолог Сергей Хохлов, подобные опухоли нередко выявляют случайно из-за отсутствия боли и дискомфорта.

"К сожалению, у данного заболевания не бывает обратного развития и единственный метод лечения – хирургический. В ходе операции мы успешно удалили опухолевидное образование в пределах здоровой костной ткани", – поделился врач.

Пациента уже выписали домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения. Хирургам удалось сохранить полную функцию ноги. Ожидается, что через три недели подросток сможет вернуться к обычному образу жизни.

Ранее сообщалось, что врачи в Москве спасли пациентку на 23-й неделе беременности, поступившую с опухолью паращитовидной железы и сепсисом. Женщине провели паратиреоидэктомию, в ходе которой удалили пораженную железу. Спустя время она стала мамой. У пациентки родился здоровый ребенок весом 2 860 граммов и ростом 45 сантиметров.

Московские врачи избавили годовалую девочку от редчайшего образования в полости рта

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика