20 января, 13:09

Общество

Врачи в Подмосковье вытащили болт из желудка годовалого мальчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Врачи ДКЦ имени Л. М. Рошаля вытащили металлический болт из желудка годовалого мальчика. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Как рассказали в ведомстве, ребенка доставила в медучреждение бригада скорой помощи. В приемном отделении пациенту провели рентгенографию, показавшую наличие инородного тела в организме.

Проглоченный предмет был крупным и мог вызвать осложнения в виде непроходимости, повреждения стенок желудка или кишечника с риском развития перитонита, уточнил заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения Александр Иноземцев. Мальчику провели малотравматичную операцию, в ходе которой извлекли болт эндоскопической петлей. Процедура заняла 15–20 минут.

Благодаря оперативной реакции родителей болт не успел навредить организму мальчика, подчеркнули в министерстве. Ребенок уже выписан домой.

Ранее врачи Московской области спасли 13-летнего подростка, который проглотил магнитные шарики. Они создали несколько отверстий в тонкой кишке, в связи с чем пришлось провести открытую полостную операцию. Во время нее хирурги вытащили инородные тела и ушили поврежденные участки.

Столичные врачи спасли женщину с тяжелыми травмами после падения под поезд

