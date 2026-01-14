Форма поиска по сайту

14 января, 16:29

Общество

Подмосковные врачи спасли проглотившего магнитные шарики подростка

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли 13-летнего подростка, проглотившего магнитные шарики. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

По информации ведомства, ребенка госпитализировали с острыми болями в животе. Во время обследования врачи обнаружили отверстие в тонкой кишке. Дальнейшая диагностика выявила еще четыре аналогичных повреждения. Позже ребенок признался, что месяц назад проглотил магнитные шарики.

Для извлечения инородных предметов медики провели открытую полосную операцию. Затем они ушили все отверстия. Вмешательство прошло успешно, сказал врач детского хирургического отделения МОЦОМД Сергей Борисов. Он предупредил, что магнитные шарики очень опасны, поскольку могут вызвать некроз тканей кишечника, перитонит и другие угрожающие жизни состояния.

Послеоперационный период прошел для юного пациента без осложнений. На 10-й день его выписали домой, добавили в Минздраве.

Ранее сотрудники ДКЦ имени Рошаля удалили из мозга 15-летнего подростка опухоль. Ее размер составил 5 сантиметров, она находилась в задней черепной ямке. После успешной операции мальчика выписали из больницы.

медицинаобщество

