Врачи спасли мужчину с отмиранием тканей лба после драки в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Врачи Красногорской больницы спасли 60-летнего мужчину с отмиранием тканей лба. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчина получил травму в ходе драки, защищая свою супругу. При этом он обратился за медпомощью только через 4 дня из-за ухудшения самочувствия. В частности, у пострадавшего отекли веки и поднялась температура до 39 градусов. Врачи, осмотревшие пациента, решили оперативно сделать ему операцию.

Во время хирургического вмешательства медики выявили у мужчины флегмону (острое гнойное воспаление, охватывающее глубокие слои мягких тканей. – Прим. ред.). Пострадавшему назначили комплексную терапию, в которую вошли антибактериальные препараты, профилактика стрессовых язв и антикоагулянты.

Заведующий вторым хирургическим отделением Дмитрий Жилкин рассказал, что у пациента был диагностирован некротизирующий фасциит лица, при котором возможно резкое отмирание тканей. Из-за того, что повреждения находились на лбу, мужчина мог даже потерять зрение. Помимо этого, не исключалось и возникновение сепсиса, а также смерть.

В результате в ходе хирургического вмешательства было удалено пораженное некрозом клетчаточное пространство. Для полного очищения и восстановления раны были проведены еще две операции. Затем была реализована пластическая операция для восстановления целостности тканей лба.

В настоящее время пациент выписан из медучреждения на амбулаторное лечение. Мужчина поблагодарил врачей за мастерство.

Ранее врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске спасли 10-летнюю девочку с тяжелым поражением кожи и слизистых оболочек. Такие симптомы проявились у ребенка после приема лекарств. Врачи указали, что выявленный у пациента синдром Стивенса-Джонсона, представляющий сильнейшую аллергическую реакцию, мог привести к летальному исходу.

