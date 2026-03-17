Одинокий детеныш макаки Панч из японского зоопарка нашел себе подругу

Завоевавший популярность в соцсетях осиротевший детеныш макаки по кличке Панч из зоопарка японского города Итикава обрел подругу. Об этом сообщает телеканал "360".

Их совместные фотографии начали распространять в интернете посетители зоосада. На кадрах рыжий макак заботливо оберегает своего товарища, подвергавшегося травле со стороны других обезьян.

Также можно увидеть, как они проводят время вместе, обнимаются, чешут друг друга и играют на качелях-цепочках.

Панч привлек внимание пользователей интернета в начале февраля. Он появился на свет в июле 2025 года, но его мать отказалась от него. В январе 2026-го детеныша перевели в вольер к другим макакам, но те встретили его враждебно.

Сородичи либо избегали его, либо отталкивали при попытках приблизиться, а иногда даже проявляли агрессию. При любой угрозе Панч бежал к своей плюшевой "маме" и, ища в ней утешение, обнимал.

