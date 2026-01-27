Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 12:57

Транспорт
Главная / Новости /

Эксперт Попов: буксование в снегу грозит повышением давления масла в коробке

Автоэксперт пояснил, как буксование в снегу может влиять на машину

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Буксование в снегу не грозит серьезными последствиями для машины, однако автовладельцы могут заметить повышение давления масла в коробке передач. Об этом в беседе с RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

"По большому счету, буксование в снегу не представляет особой опасности для автомобиля. Если у человека механическая коробка передач (КПП) и он правильно работает педалью сцепления, особенно ничем это не чревато", – отметил специалист.

По словам автоэксперта, застопоривание хуже всего переносит вариатор из-за металлических конусов и ремня. При буксовании грузики разъезжаются, увеличивая крутящий момент. Поэтому вариатор требует навыков при использовании в таких условиях.

В свою очередь, на обычной автоматической коробке передач ничего страшного не происходит, хотя может слегка возрасти давление масла.

"Это не критично. Но вообще по таким зимам надо вспомнить практику возить с собой пластины противоскольжения, чтобы подкладывать их под колеса, когда буксуешь", – подытожил Попов.

Ранее автоэксперт Владимир Бахарев рассказал, что в мороз автомобиль нужно прогревать минимум 3–4 минуты для подготовки двигателя к работе.

При этом, по его словам, в сильный холод машины часто не глушат, используя подогревы или работающий двигатель. Из-за этого после запуска, особенно при долгой стоянке, двигателю необходимо дать поработать на холостых оборотах, чтобы он вышел на рабочий тепловой режим.

Читайте также


транспортавто

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика