Автоэксперт Бахарев посоветовал уносить аккумулятор домой при сильных морозах

Температура опустится до минус 28 градусов в столичном регионе 24–25 января, предупредили синоптики. На фоне морозов автоэксперты посоветовали вспомнить правила зимней эксплуатации машин. Какие нюансы стоит учесть автомобилистам в таких условиях, расскажет Москва 24.

Световые столбы и горячие батареи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Значительное похолодание пришло в столичный регион. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, в ночь на 23 января температура воздуха на основной метеостанции ВДНХ в Москве составила минус 10,9 градуса. Кроме того, в Строгине было минус 10,1, в Бутове – минус 11,9, а в ТиНАО – минус 11,2 градуса.

"На "полюсе холода" Подмосковья, в Черустях, метеорологи отметили такие низкие температуры – там минимум составил минус 21,8 градуса. На других метеостанциях региона температура не опускалась ниже минус 15 градусов", – уточнил метеоролог.

По словам синоптика, ночью в субботу, 24 января, температура в Москве приблизится к минус 20, а в Подмосковье опустится до минус 25. Днем ожидается минус 13–15 в столице и минус 12–17 по области. При этом пик морозов придется на 25 января: ночью в Москве будет минус 20–22 градуса, местами температура опустится до минус 28. После полудня воздух прогреется лишь до минус 14–16. Этот день станет самым холодным с начала зимы, отметил Михаил Леус.

Также из-за сильного похолодания в сочетании с другими погодными условиями на территории столичного региона можно будет увидеть световые столбы, рассказал заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Михаил Криницкий.





Михаил Криницкий заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ Сочетание сильных морозов (от минус 15 градусов), низкого ветра и высокой влажности способствует их появлению. Оптическое явление возникает, когда капельки воды кристаллизуются из-за низкой температуры и в воздухе образуется взвесь большого количества пластинчатых и столбовидных кристалликов льда.

Эксперт пояснил, что при падении плоские кристаллы льда занимают в небе горизонтальное положение, а столбовидные – вертикальное, что приводит к рассеиванию и преломлению света от ярких источников, например уличных фонарей. Если кристаллы льда отражают свет от Солнца, такие столбы можно заметить на предрассветном небе или после заката, добавил Криницкий.

Кроме того, из-за предстоящего похолодания в столичных домах будут изменены параметры работы системы теплоснабжения, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Также, по его словам, городские службы переведены в режим повышенной готовности. Для бесперебойной работы систем на круглосуточное дежурство заступили аварийные бригады инженерных компаний и префектур. Дополнительно усилен контроль за состоянием электросетевых объектов, а по всем системам ресурсообеспечения создан необходимый резерв мощности, отметил Бирюков.

Коммунальные службы будут непрерывно следить за состоянием улиц и проводить сплошную уборку проезжей части, тротуаров и дворов с противогололедной обработкой по мере выпадения осадков, добавил заммэра.

"Не глушить всю ночь"

Фото:РИА Новости/Илья Наймушин

Вопрос о необходимости прогрева автомобиля во время морозов всегда вызывал споры, рассказал Москве 24 автоэксперт Владимир Бахарев. По его мнению, машину нужно частично прогревать.

"Это связано с понятием тепловых зазоров: металл меняет свой объем в зависимости от нагрева, и чтобы двигатель вышел на рабочий тепловой режим, требуется время. Поэтому в мороз авто необходимо прогревать хотя бы 3–4 минуты", – сказал он.





Владимир Бахарев автоэксперт В условиях сильного холода автомобили часто вообще не глушат, используя либо электрические подогревы, либо постоянно работающий двигатель. Если же машина была заглушена и ее удалось завести, следует дать ей поработать на холостых оборотах несколько минут, а затем начинать движение, избегая как слишком высоких, так и слишком низких оборотов – так называемого движения в натяг.

По словам эксперта, лучше держать обороты в рабочем диапазоне – примерно 1 500–2 500 оборотов в минуту для дизельного двигателя и 1 700–2 500 для бензинового, в зависимости от модели. Это позволит двигателю быстрее набрать рабочую температуру и выйти на оптимальные характеристики.

"Главная проблема при запуске в сильный холод – потеря напряжения аккумулятора. При температуре ниже минус 20 градусов рекомендуется по старинке забирать аккумулятор на ночь в тепло", – подчеркнул Бахарев.

Как отметил автоэксперт, незамерзающую жидкость стоит хранить в тепле и заливать непосредственно перед поездкой. Также упростить запуск двигателя можно при помощи утепляющего одеяла для двигателя, а в случае необходимости можно прибегнуть к услугам специальных служб с тепловыми пушками и мощными пусковыми устройствами.

"Лучшим решением в сильный мороз будет стоянка в отапливаемом подземном паркинге. Но если машина остается на улице, не стоит пытаться крутить стартер дольше 5–6 секунд. Если двигатель не "схватился", дальнейшие попытки только посадят аккумулятор, а стартер не предназначен для длительной работы", – добавил Бахарев.

Также он назвал мойку перед холодами "нерациональной идеей": вода, попавшая в замки, резиновые уплотнители и на ремни, замерзнет и создаст серьезные проблемы. Лучше дождаться потепления хотя бы примерно до минус 5 градусов, заключил эксперт.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин отметил в беседе с Москвой 24, что, если аккумулятор в плохом состоянии, стоит заменить его до наступления морозов. Также важно убедиться, что в автомобиле залито качественное моторное масло, рассчитанное на низкие температуры.

"В противном случае его консистенция, вероятно, будет сравнима со льдом. Завести машину окажется крайне сложно, а износ двигателя станет настолько высоким, что запуск может принести больше вреда, чем пользы", – пояснил он.

Шапарин подчеркнул, что лучше приобретать масло у официальных дистрибьюторов, сохранивших свое присутствие в России.





Антон Шапарин вице-президент НАС Рекомендуется зайти на сайт производителя или его дистрибьютора, чтобы найти проверенные точки продаж. Стоит полностью исключить риск, избегая покупки масла "с рук" или из непроверенных бочек в автосервисах – никогда нельзя быть уверенным, что именно в них налито. Подделку масла выявить практически невозможно.

По словам эксперта, от приобретения моторного масла на маркетплейсе лучше отказаться, поскольку не исключена покупка неоригинальной продукции.

Если же необходимо очистить стекла, фары или камеры, можно использовать незамерзающую жидкость для стеклоомывателя, распылив ее под давлением из пульверизатора, не касаясь кузова тканью. Все остальное можно временно оставить загрязненным, добавил Шапарин.

