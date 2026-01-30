Минюст РФ предложил запретить арест имущества при долге менее 10 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Минюст РФ предложил увеличить минимальную сумму долга, при которой приставы смогут арестовывать имущество граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Поправки министерство хочет внести в разработанный ранее законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об исполнительном производстве". Ведомство планирует увеличить минимальную сумму долга с 3 до 10 тысяч рублей.

По мнению Минюста, законопроект позволит сформировать справедливые условия исполнительного производства, которые обеспечат законные интересы кредиторов и защитят права людей при обращении взыскания на их средства.

Ранее реестр должников по алиментам появился на сайте ФССП. Список можно найти в разделе "Узнай о своих долгах", который находится на главной странице ведомства. Информация о должниках будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности.

