Оперная певица Нетребко ликвидирует бизнес в России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российская оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

В них указано, что Нетребко была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в 2021 году. Основная деятельность велась в области исполнительских искусств.

В документах говорится, что в конце января певица направила в налоговую службу в Санкт-Петербурге заявление о прекращении работы в качестве ИП.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн (признан в России иноагентом) обратился в налоговую с заявлением о ликвидации своего ИП. Документы были поданы 15 августа 2025 года. Бизнес был ликвидирован через 10 дней, 25 августа.