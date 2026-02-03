Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночь на вторник, 3 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, к 08:00 на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса, что на 0,1 градуса ниже предыдущего минимального значения, зафиксированного в воскресенье, 1 февраля.

Он отметил, что аномально морозная погода в столице сохранится и в течение 3 февраля. Днем в городе ожидается минус 14–16 градусов, что на 9–10 градусов ниже обычных значений для этого времени. В Московской области температура опустится до минус 13–18 градусов.

Небо будет преимущественно облачным, но существенных осадков не прогнозируется. Ветер – северо-западный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, подчеркнул синоптик.

Леус добавил, что в среду, 4 февраля, осадков также не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до минус 19–21 градуса, днем потеплеет до минус 11–13.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы придут на юг Красноярского края, в Якутию и Иркутскую область. Там температура в ближайшее время может быть на 12 градусов ниже климатической нормы. Также аномальные холода ожидаются и в европейской части России.