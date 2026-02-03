Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 09:26

Общество

Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ночь на вторник, 3 февраля, стала самой холодной с начала зимы в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, к 08:00 на базовой метеостанции ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 21,1 градуса, что на 0,1 градуса ниже предыдущего минимального значения, зафиксированного в воскресенье, 1 февраля.

Он отметил, что аномально морозная погода в столице сохранится и в течение 3 февраля. Днем в городе ожидается минус 14–16 градусов, что на 9–10 градусов ниже обычных значений для этого времени. В Московской области температура опустится до минус 13–18 градусов.

Небо будет преимущественно облачным, но существенных осадков не прогнозируется. Ветер – северо-западный, 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, подчеркнул синоптик.

Леус добавил, что в среду, 4 февраля, осадков также не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до минус 19–21 градуса, днем потеплеет до минус 11–13.

Ранее сообщалось, что аномальные морозы придут на юг Красноярского края, в Якутию и Иркутскую область. Там температура в ближайшее время может быть на 12 градусов ниже климатической нормы. Также аномальные холода ожидаются и в европейской части России.

Паводки могут начаться в столице после рекордных снегопадов

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика