Синоптик Шувалов: аномальные морозы ожидаются в Якутии и Иркутской области

03 февраля, 08:23Общество
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Аномальные морозы придут на юг Красноярского края, в Якутию и Иркутскую область. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его словам, в этих регионах температура в ближайшее время может быть на 12 градусов ниже климатической нормы. Также аномальные холода ожидаются и в европейской части России.
Шувалов добавил, что до четверга, 5 февраля, температурные значения на юге средней полосы будут на 12–14 градусов ниже нормальных значений. В Черноземье местами в ночное время похолодает до минус 30 градусов. Холода прогнозируются также на Кубани, Северном Кавказе.
В Москве, по прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится до конца зимы. Из-за холодов в столице и области продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера пятницы, 6 февраля.
Температура опустилась до минус 19 градусов в Москве в ночь на 3 февраля