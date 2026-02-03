Синоптик Шувалов: аномальные морозы ожидаются в Якутии и Иркутской области

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Аномальные морозы придут на юг Красноярского края, в Якутию и Иркутскую область. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, в этих регионах температура в ближайшее время может быть на 12 градусов ниже климатической нормы. Также аномальные холода ожидаются и в европейской части России.

Шувалов добавил, что до четверга, 5 февраля, температурные значения на юге средней полосы будут на 12–14 градусов ниже нормальных значений. В Черноземье местами в ночное время похолодает до минус 30 градусов. Холода прогнозируются также на Кубани, Северном Кавказе.

В Москве, по прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится до конца зимы. Из-за холодов в столице и области продлили оранжевый уровень погодной опасности до вечера пятницы, 6 февраля.

