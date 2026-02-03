Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 10:54

Город

"Активные граждане" дадут имена амурским тигрятам из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" выберут имена для амурских тигрят из Московского зоопарка. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Поучаствовать в голосовании смогут и юные москвичи от 6 до 14 лет на платформе "Активный гражданин – детям". При этом взрослые выберут имя для самца, а дети – для самки.

Тигрята родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, что стало очень важным событием, так как амурские тигры являются краснокнижными животными. В будущем они укрепят генофонд искусственной популяции этих хищников. Их родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион, которые до этого обитали в дикой природе.

Вес малышей при рождении составлял примерно один килограмм. Они очень быстро развиваются и уже появляются в уличном вольере, который находится в закрытой для посетителей части центра. Животные уже питаются мясом и охотятся на перепелок.

Для самца предложено пять имен, которые отсылают к географии и природе Дальнего Востока – родине этих животных. Одно из предлагаемых имен – Уссури. Оно напоминает о реке в Приморском крае. А имя Сихотэ станет отсылкой к горной системе Сихотэ-Алинь. Кличку Лотос предложили в честь цветка лотоса Комарова.

Среди вариантов имен для самки: Ханка, Таежка, Зея, Метиоха и Алинь. Они также напоминают о природе, географии и мифах Дальнего Востока.

Ранее в Московском зоопарке приступили к работам на месте будущего вольерного комплекса для панд. Новый павильон станет домом для Катюши и ее первого детеныша. Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры.

Читайте также


животныегород

Главное

Почему законы о блокировке переводов требуют доработки?

Эксперты призывают придумать меры безопасности, которые не позволили бы в целом зайти на чужой счет

Нынешние основания для блокировки счетов "носят непрозрачный характер и опираются на типовые метрики"

Читать
закрыть

Кому ждать проверки арендованных ипотечных квартир?

Квартира, находящаяся в залоге у банка, может сдаваться в аренду только с его согласия

Введение проверок – это превентивная мера для защиты залога

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 9-летнего ребенка в Ленобласти?

Подозреваемого в похищении и убийстве ребенка задержали в Псковской области при попытке скрыться

Правоохранители предполагают, что задержанный увлекался детской порнографией

Читать
закрыть

Как отказаться от мата?

Побороть желание использовать ругань помогут заранее подобранные заменяющие слова или жесты

Важна работа с собственными эмоциями и попытка их понять

Читать
закрыть

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика