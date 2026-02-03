"Активные граждане" дадут имена амурским тигрятам из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Участники проекта "Активный гражданин" выберут имена для амурских тигрят из Московского зоопарка. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Поучаствовать в голосовании смогут и юные москвичи от 6 до 14 лет на платформе "Активный гражданин – детям". При этом взрослые выберут имя для самца, а дети – для самки.

Тигрята родились в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, что стало очень важным событием, так как амурские тигры являются краснокнижными животными. В будущем они укрепят генофонд искусственной популяции этих хищников. Их родителями стали самка Шива и самец Амур-Орион, которые до этого обитали в дикой природе.

Вес малышей при рождении составлял примерно один килограмм. Они очень быстро развиваются и уже появляются в уличном вольере, который находится в закрытой для посетителей части центра. Животные уже питаются мясом и охотятся на перепелок.

Для самца предложено пять имен, которые отсылают к географии и природе Дальнего Востока – родине этих животных. Одно из предлагаемых имен – Уссури. Оно напоминает о реке в Приморском крае. А имя Сихотэ станет отсылкой к горной системе Сихотэ-Алинь. Кличку Лотос предложили в честь цветка лотоса Комарова.

Среди вариантов имен для самки: Ханка, Таежка, Зея, Метиоха и Алинь. Они также напоминают о природе, географии и мифах Дальнего Востока.

Ранее в Московском зоопарке приступили к работам на месте будущего вольерного комплекса для панд. Новый павильон станет домом для Катюши и ее первого детеныша. Комплекс будет двухуровневым и займет более 2 тысяч квадратных метров. На первом этаже разместят внутренние и уличные экспозиционные вольеры.

