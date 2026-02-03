Москва предупредила об ответе на накачивание Гренландии оружием США

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Москва готова дать адекватный ответ на накачивание Гренландии оружием США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с журналистами в посольстве РФ в КНР.

По его словам, такая ситуация возникнет в том случае, если Вашингтон пойдет по пути накачки региона "какими-то системами" или если они начнут внедрять элементы своей концепции "Золотой купол". В этом случае потребуются военно-технические компенсирующие меры, однако российские специалисты к этому готовы.

"Здесь в этом нет и не может быть никаких сомнений", – передает ТАСС слова Рябкова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по ситуации в Гренландии. Глава Штатов выразил надежду на заключение сделки, поскольку это якобы крайне важно для национальной безопасности Штатов. Кроме того, он рассказывал, что на переговорах с генсеком НАТО Марком Рютте удалось разработать основу будущей сделки. По его словам, соглашение коснется всего Арктического региона.

В свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что переговорный процесс США с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Политик призвал Данию и остальных членов НАТО осознать, что эта сделка якобы важна для безопасности не только США, но и всего мира.

Вместе с тем, по информации СМИ, власти США не отказались от планов по военному захвату Гренландии. Из-за этого конгресс США предупредил Трампа о возможном импичменте в случае военной интервенции.

