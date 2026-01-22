Вэнс рассказал, что переговоры США и НАТО по Гренландии проходят хорошо

Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated/Bonnie Cash

Переговорный процесс США с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо.

"Я верю, что, когда президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) решает чего-то добиться в переговорах, он этого добивается", – добавил он.

По словам Вэнса, Дании и остальным членам Североатлантического альянса необходимо понимать, что эта сделка важна для безопасности не только США, но и всего мира. Он подчеркнул, что администрация Трампа будет продолжать усилия по установлению контроля над островом. Это соответствует основной задаче американских властей – обеспечению защиты граждан США.

Тем временем политолог Александр Зимовский в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" отметил, что НАТО не развалится из-за желания Трампа приобрести Гренландию. Эксперт подчеркнул, что американский лидер не планирует разваливать Североатлантический альянс, а хочет вернуть его к состоянию 1950-х годов, когда все решения там принимали США, а страны – члены Альянса только фиксировали их, после чего начинали немедленно выполнять. При этом США давали им необходимое вооружение, а они, в свою очередь, ничего не платили американской стороне.

Ранее глава США утверждал, что для получения Гренландии ему нужна помощь НАТО. Однако лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов Североатлантического альянса, опасаются, что после получения контроля над островом амбиции Трампа могут распространиться на другие территории.

В то же время на переговорах с генсеком военно-политического блока Марком Рютте уже удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии, рассказал американский лидер.