Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 20:37

Политика

Вэнс рассказал, что переговоры США и НАТО по Гренландии проходят хорошо

Фото: ТАСС/picture alliance/Consolidated/Bonnie Cash

Переговорный процесс США с НАТО по поводу приобретения Гренландии проходит хорошо. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в штате Огайо.

"Я верю, что, когда президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) решает чего-то добиться в переговорах, он этого добивается", – добавил он.

По словам Вэнса, Дании и остальным членам Североатлантического альянса необходимо понимать, что эта сделка важна для безопасности не только США, но и всего мира. Он подчеркнул, что администрация Трампа будет продолжать усилия по установлению контроля над островом. Это соответствует основной задаче американских властей – обеспечению защиты граждан США.

Тем временем политолог Александр Зимовский в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" отметил, что НАТО не развалится из-за желания Трампа приобрести Гренландию. Эксперт подчеркнул, что американский лидер не планирует разваливать Североатлантический альянс, а хочет вернуть его к состоянию 1950-х годов, когда все решения там принимали США, а страны – члены Альянса только фиксировали их, после чего начинали немедленно выполнять. При этом США давали им необходимое вооружение, а они, в свою очередь, ничего не платили американской стороне.

Ранее глава США утверждал, что для получения Гренландии ему нужна помощь НАТО. Однако лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов Североатлантического альянса, опасаются, что после получения контроля над островом амбиции Трампа могут распространиться на другие территории.

В то же время на переговорах с генсеком военно-политического блока Марком Рютте уже удалось разработать основу будущей сделки по Гренландии, рассказал американский лидер.

Новости мира: Трамп может предложить гренландцам по 1 млн долларов за присоединение к США

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика