WSJ: в ЕС боятся, что Трамп после Гренландии захочет другие территории Европы

Фото: whitehouse.gov

Лидеры некоторых стран Евросоюза, включая членов НАТО, опасаются, что в случае получения контроля над Гренландией амбиции американского президента Дональда Трампа могут распространиться на другие европейские территории. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на The Wall Street Journal.

Журналисты также указывают, что сложившаяся ситуация угрожает целостности Альянса и может повлиять на конфликт на Украине.

В середине января в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома якобы приказал разработать план по захвату острова. Спустя сутки в Конгресс США был внесен законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса штата США", разрешающий Трампу принять необходимые шаги для присоединения автономии.

Сам американский лидер уточнял, что остров ему необходим для строительства системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". При этом он подчеркивал, что в получении Гренландии ему нужна помощь НАТО.

Однако Европарламент осудил данные заявления, отметив, что они представляют собой "грубый вызов международному праву, принципам Устава ООН, а также суверенитету и территориальной целостности союзника по НАТО". Спустя время ЕС начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний.