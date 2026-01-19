Трамп сообщил о намерении устранить "российскую угрозу" в Гренландии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении устранить "российскую угрозу" в Гренландии. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, передает RT.

"НАТО на протяжении 20 лет твердит Дании: "Вы должны устранить российскую угрозу в Гренландии". К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано", – указано в публикации.

Ранее американский лидер уточнил, что Гренландия нужна Соединенным Штатам для строительства противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол". По его словам, для этой системы остров имеет ключевое значение.

Кроме того, подчеркивал Трамп, только Штаты могут заставить российских и китайских военных покинуть территории в Арктике вокруг Гренландии. Он сослался на статью СМИ о том, что военная разведка Дании якобы сообщала о планах РФ и КНР усилить военное присутствие в Арктике и в акватории у Гренландии.