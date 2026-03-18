ТАСС: обвиняемый в похищении девочки в Смоленске перед смертью оставил записку

Фото: РИА Новости/Виктория Чернецова

Покончивший с собой в следственном изоляторе обвиняемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске оставил предсмертную записку. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В послании 43-летний Сергей Грищенков попросил никого не винить в его смерти, добавил неназванный собеседник агентства.

Девочка пропала в Смоленске утром 24 февраля, когда вышла на прогулку с собакой. Вечером того же дня начались ее поиски. Сначала они велись в Заднепровском районе, а затем распространились за пределы города.

По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Вскоре появилась версия о возможном похищении. Местные жители сообщали, что видели неизвестного мужчину, который на машине подъехал к дому семьи девочки и заходил в подъезд.

На третьи сутки несовершеннолетнюю нашли живой в квартире одного из домов на территории Заднепровского района в 300 метрах от места жительства семьи девочки.

Вместе с ней там находился местный житель и его сожительница. Мужчина ранее был приговорен к трем годам лишения свободы условно за хранение и приобретение психотропного вещества в крупном размере. Его задержали по подозрению в похищении.

Квартира, где нашли девочку, принадлежала сожительнице обвиняемого, которую также задержали. Дочь женщины рассказала, что сожитель ее матери в последние месяцы вел себя странно, перестал пользоваться телефоном и общался только записками, из-за чего она старалась избегать общения с ним.

18 марта стало известно, что обвиняемый в похищении покончил жизнь самоубийством в следственном изоляторе. Тело мужчины обнаружили примерно в 3 часа ночи. Следственные органы проводят проверку.