Фон дер Ляйен заявила о работе ЕС над пакетом инвестиций в Гренландию и Арктику

Фото: ТАСС/AP/Markus Schreiber

Евросоюз (ЕС) работает над пакетом масштабных инвестиций в Гренландию и мерами безопасности в Арктике. Об этом рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме в Давосе.

"Мы будем работать рука об руку с Гренландией и Данией, чтобы понять, как мы можем еще больше поддержать местную экономику и инфраструктуру. Мы будем работать с США и всеми партнерами по вопросам более широкой безопасности Арктики", – приводит слова фон дер Ляйен РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. По его словам, остров должен находиться под контролем Штатов, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне данных заявлений в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств. В ответ на это американская администрация ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

В свою очередь, фон дер Ляйен заявила, что введение пошлин со стороны США против Европы из-за ситуации вокруг Гренландии негативно скажется на трансатлантических отношениях между Евросоюзом и Штатами. Глава ЕК отметила необходимость продолжения дипломатических контактов по этой теме.