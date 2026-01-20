Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп на странице в Truth Social опубликовал сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, в котором тот пообещал найти способ разрешить ситуацию вокруг Гренландии.

В своем сообщении Рютте заявил, что то, чего Трамп достиг в Сирии, "невероятно", а также пообещал использовать свои контакты в СМИ в Давосе, чтобы осветить работу американского лидера в Газе и на Украине.

"Я обязуюсь найти путь вперед в вопросе Гренландии. Не могу дождаться встречи с Вами", – написал Рютте.



Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии для США. По его словам, остров должен находиться под контролем Штатов, иначе на него могут претендовать Китай или Россия.

Глава Белого дома также рассказал, что провел очень хороший разговор с Рютте и согласился провести встречу с разными сторонами по вопросу Гренландии на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

На фоне заявлений Трампа в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

В ответ на это американская администрация ввела 10% импортные пошлины на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов.

