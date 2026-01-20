Форма поиска по сайту

Новости

Новости

20 января, 11:19

Политика

Министр обороны Бельгии заявил о плане Б при нападении на Гренландию

Фото: ТАСС/Zuma

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен назвал маловероятным нападение США на Гренландию, однако заявил о плане Б при попытке захвата страны военным путем. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на VRT, который цитирует министра.

"В этом случае страны Евросоюза немедленно приведут в действие план Б. План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют", – отметил он.

Как подчеркнул Франкен, военного конфликта с Вашингтоном не ожидается.

"Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда?" – сказал министр.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии. По его словам, в связи с этим остров должен находиться под контролем Штатов. Иначе, по его мнению, на него могут претендовать Китай или Россия.

На фоне этих заявлений в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.

При этом позже США отправили военные самолеты в Гренландию по согласованию с властями Дании. Они примут участие в запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются размещенными в континентальной части США и в Канаде силами.

Новости мира: в Гренландии прошел митинг против продажи острова США

