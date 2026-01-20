20 января, 11:19Политика
Министр обороны Бельгии заявил о плане Б при нападении на Гренландию
Фото: ТАСС/Zuma
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен назвал маловероятным нападение США на Гренландию, однако заявил о плане Б при попытке захвата страны военным путем. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на VRT, который цитирует министра.
"В этом случае страны Евросоюза немедленно приведут в действие план Б. План Б всегда есть. О нем не стоит много говорить, но планы всегда существуют", – отметил он.
Как подчеркнул Франкен, военного конфликта с Вашингтоном не ожидается.
"Мы же не собираемся начинать войну из-за Гренландии, правда?" – сказал министр.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о стратегической важности Гренландии. По его словам, в связи с этим остров должен находиться под контролем Штатов. Иначе, по его мнению, на него могут претендовать Китай или Россия.
На фоне этих заявлений в автономии были замечены первые подразделения вооруженных сил из ряда европейских государств.
При этом позже США отправили военные самолеты в Гренландию по согласованию с властями Дании. Они примут участие в запланированных мероприятиях, которые также поддерживаются размещенными в континентальной части США и в Канаде силами.
Новости мира: в Гренландии прошел митинг против продажи острова США