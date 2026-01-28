G1: около 10 человек пострадали при нападении пираний на востоке Бразилии

Фото: depositphotos/gilmanshin

Не менее 10 человек пострадали от нападения пираний в реке Парагуасу на территории бразильского штата Баия, передал портал G1.

Инцидент произошел в округе Жуан-Амару, входящем в муниципалитет Иасу и расположенном в 170 километрах от Фейра-ди-Сантаны. После нападения купающимся рекомендовали обратиться за медицинской помощью.

Согласно опубликованным в соцсетях роликам, пираньи в основном покусали ноги пострадавших. В результате, по данным журналистов, муниципальные власти объявили о закрытии этого участка реки для купания и начали расследование причин случившегося.

Ранее СМИ сообщали о закрытии пляжей пяти отелей в Хургаде из-за обнаружения в нескольких метрах от берега акулы. Меры коснулись гостиниц Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels&Resorts.

Однако спустя время местная администрация опровергла соответствующую информацию. По словам директора охраняемой природной территории Северных островов Красного моря Абдалла Абида, инцидентов с хищными рыбами зафиксировано не было, а отели продолжали работать в штатном режиме.

