SHOT: пляжи пяти отелей закрыли в Хургаде из-за акулы

По данным журналистов, меры коснулись отелей Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels&Resorts.
Отмечается, что осенью 2025 года акулы уже находились около Хургады. Однако, судя по кадрам, которые разместили журналисты, туристы весело комментируют появление хищницы и называют ее "красавицей".
Ранее власти Австралии закрыли для купания несколько пляжей Сиднея из-за нападений акул на серферов. Отдыхающие не могут попасть на 20 пляжей. Власти предупредили о необходимости соблюдать осторожность.
До этого к берегу туристического пляжа в Испании прибило тушу беременной самки акулы-дракона. Данный вид обитает преимущественно на многокилометровой глубине. В ходе вскрытия, которое проводил президент центра изучения и защиты морских видов Луис Лариа, причину гибели установить не удалось.
