20 января, 13:37

В мире
SHOT: пляжи пяти отелей закрыли в Хургаде из-за акулы

Видео: телеграм-канал SHOT

Пять отелей закрыли пляжи в египетской Хургаде из-за акулы, которая находится в нескольких метрах от берега. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, меры коснулись отелей Makadi Bay: Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach, Stella Makadi Hotels&Resorts.

Отмечается, что осенью 2025 года акулы уже находились около Хургады. Однако, судя по кадрам, которые разместили журналисты, туристы весело комментируют появление хищницы и называют ее "красавицей".

Ранее власти Австралии закрыли для купания несколько пляжей Сиднея из-за нападений акул на серферов. Отдыхающие не могут попасть на 20 пляжей. Власти предупредили о необходимости соблюдать осторожность.

До этого к берегу туристического пляжа в Испании прибило тушу беременной самки акулы-дракона. Данный вид обитает преимущественно на многокилометровой глубине. В ходе вскрытия, которое проводил президент центра изучения и защиты морских видов Луис Лариа, причину гибели установить не удалось.

Мурена напала на российского туриста в Египте

животныеза рубежом

