28 января, 07:35

Экономика

Столичные предприятия увеличили объем производства игрушек

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские компании выпустили за 11 месяцев прошлого года на 5% больше игр и игрушек, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом рассказал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В настоящее время в столице функционируют свыше 30 производств, которые специализируются на выпуске товаров для детей.

"Московские предприятия производят различные игры, а также наборы для образования и творчества. Они активно развивают новые направления работы, внедряют современные технологии, выходят на ранее не освоенные рынки", – приводятся слова Гарбузова на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, компания Научные развлечения, резидент ОЭЗ "Технополис "Москва", расширила в прошлом году свою линейку образовательных наборов, выпустив "Чемоданчик эколога". С помощью него ребята могут экспериментировать и изучать свойства воды и почвы с применением датчиков.

Организация также выпускает наборы "#КлассДома" для помощи школьникам в освоении учебной программы и подготовке к практической части ОГЭ и ЕГЭ.

В свою очередь, бизнес-направление "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом" представило высокотехнологичный набор для творчества "3D Креативик", который был разработан для популяризации аддитивных технологий и ранней профориентации в сфере инжиниринга и цифрового производства. В набор включены 3D-принтер с закрытой камерой, экологичный пластик, 24 цифровые 3D-модели, инструменты для постобработки, инструкция и программное обеспечение.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев 2025 года производители продуктов питания в Москве отгрузили продукцию на сумму 636 миллиардов рублей. Рост составил более 20% в сравнении с результатами предыдущего года.

Кроме того, в 2025 году в ОЭЗ "Технополис "Москва" появилось 11 промышленных и общественно-деловых объектов. Семь из них были построены при участии города, а остальные – на средства частных инвесторов.

ОЭЗ "Технополис Москва" объединила свыше 240 предприятий

экономикагород

