26 января, 09:11

Экономика

Предприятия пищевой промышленности Москвы увеличили объем отгруженных продуктов на 20%

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

За 11 месяцев 2025 года производители продуктов питания в Москве отгрузили продукцию на сумму 636 миллиардов рублей. Рост составил более 20% в сравнении с результатами предыдущего года, рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Сейчас в городе работает более 350 предприятий, специализирующихся на производстве продовольственных товаров. В их ассортименте – молочные, мясные, кондитерские, хлебобулочные изделия", – приводит слова Гарбузова портал мэра и правительства столицы.

В частности, производители мясной продукции увеличили отгрузку на 14,8%, до 170,1 миллиарда рублей. Предприятия рыбной промышленности – на 10,4% (28,9 миллиарда). В компании, производящие молочные продукты, отгрузили продукцию на 70,6 миллиарда рублей. Этот показатель на 6,5% превышает результаты 2024 года.

В Москве работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где заняты около 755 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что более 525 тысяч квадратных метров производственных комплексов построят в столице в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Значительную часть представляют объекты промышленно-производственной инфраструктуры. Кроме того, в Москве возводят предприятия автомобильной, тяжелой, пищевой и фармацевтической отраслей и реализуют проекты в строительной и электронной промышленности.

