23 января, 09:15

Мэр Москвы

Собянин: материалы для дорожного ремонта производятся на московских заводах

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Необходимые материалы для дорожного ремонта и благоустройства общественных пространств производятся на заводах Москвы, рассказал на своей странице в MAX Сергей Собянин.

"Еще в 2010 году приходилось закупать асфальтобетонные смеси у различных производителей. При этом отсутствовал единый контроль качества. Первый собственный завод был запущен городом в 2014-м. В прошлом году их число выросло до 15", – напомнил мэр столицы.

Для разных дорог и разновидностей ремонта специалисты применяют отдельные виды смесей. В это же время на предприятиях города наладили единый производственный цикл и трехступенчатый контроль качества.

Сами смеси производят из российского сырья. Его проверяют прямо в лабораториях на территории предприятий. Некоторые компоненты закупаются у региональных производителей в рамках долгосрочных инвестиционных контрактов.

"В рамках офсетного контракта столица уже получает сверхпрочный щебень габбро-диабаз из Карелии. Также планируется начать закупку стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий из Владимирской области", – указал Собянин.

Заводы находятся в разных округах Москвы, что сильно уменьшает время для доставки материалов к местам работ. Существующие мощности, подчеркнул мэр столицы, полностью обеспечивают потребности города.

Он напомнил, что в рамках программы комплексного благоустройства за 2 года в столице обновили порядка 1,3 тысячи объектов. В прошлом году был создан единый пешеходный маршрут вдоль Москвы-реки на юге города общей протяженностью 11,4 километра.

"С помощью технологии бесшовной укладки выполнили текущий ремонт участка Тверской улицы от Настасьинского переулка до Триумфальной площади и 1-й Тверской-Ямской улицы", – перечислил Собянин.

Кроме того, в 2025 году специалисты благоустроили свыше 3,7 тысячи объектов, из которых 2,4 тысячи представляют собой дворовые территории, заключил градоначальник.

Ранее мэр рассказывал, что для обслуживания "Большого Сити" в Москве возведут еще около 25 километров дорог. Они необходимы, чтобы обеспечить будущему жилому и деловому кластеру транспортную доступность и связь между районами.

Всего в границах "Большого Сити" возведут современные офисные комплексы, инновационные бизнес-кластеры и высокотехнологичные логистические центры.

мэр Москвыгород

