Более 15 гектаров территорий обустроили у столичных поликлиник в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2025 года около семи современных медицинских объектов прошли комплексное благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

"В Можайском, Царицыне, Сокольниках, Филимонковском, Покровском-Стрешневе, Новогирееве и Крюкове благоустроили участки общей площадью 15,55 гектара вблизи новых медицинских учреждений", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Возле новых медучреждений обустроили зеленые зоны с газонами, деревьями и кустарниками, проложили пешеходные дорожки, смонтировали уличное освещение и установили малые архитектурные формы.

Одним из таких объектов стала поликлиника для взрослых и детей в Филимонковском районе, которая осенью 2025 года приняла первых пациентов. Здание площадью более 13,3 тысячи квадратных метров рассчитано на 750 посещений в смену.

Прилегающую территорию озеленили, оборудовали парковку, уложили газоны и разместили элементы благоустройства. В поликлинике также работают семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр "Московского долголетия".

В Крюкове на Панфиловском проспекте в 2025 году открыли современную детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Здесь обустроили игровую площадку, велопарковку, пешеходные дорожки и провели комплексное озеленение.

Кроме того, благоустройство затронуло территорию нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира, где появились зеленые насаждения, яркая детская площадка и зона отдыха со скамейками.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство всех семи объектов велось под контролем ведомства. За время работ на площадках провели более 40 контрольно-надзорных мероприятий, а по итогам проверок здания получили заключения о соответствии проектам и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что около 400 деревьев высадили возле поликлиник второго этапа программы реконструкции в Москве в прошлом году. При выборе пород растений специалисты отдавали предпочтение тем, которые умеют хорошо адаптироваться в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

В рамках работ около детских и смешанных поликлиник высадили около 90 деревьев, а рядом с медучреждениями для взрослых – почти 300.