Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 12:16

Город

Более 15 гектаров территорий обустроили у столичных поликлиник в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С начала 2025 года около семи современных медицинских объектов прошли комплексное благоустройство и озеленение прилегающих территорий. Об этом сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.

"В Можайском, Царицыне, Сокольниках, Филимонковском, Покровском-Стрешневе, Новогирееве и Крюкове благоустроили участки общей площадью 15,55 гектара вблизи новых медицинских учреждений", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

Возле новых медучреждений обустроили зеленые зоны с газонами, деревьями и кустарниками, проложили пешеходные дорожки, смонтировали уличное освещение и установили малые архитектурные формы.

Одним из таких объектов стала поликлиника для взрослых и детей в Филимонковском районе, которая осенью 2025 года приняла первых пациентов. Здание площадью более 13,3 тысячи квадратных метров рассчитано на 750 посещений в смену.

Прилегающую территорию озеленили, оборудовали парковку, уложили газоны и разместили элементы благоустройства. В поликлинике также работают семейный центр, отделение Московского городского центра реабилитации и центр "Московского долголетия".

В Крюкове на Панфиловском проспекте в 2025 году открыли современную детскую поликлинику на 320 посещений в смену. Здесь обустроили игровую площадку, велопарковку, пешеходные дорожки и провели комплексное озеленение.

Кроме того, благоустройство затронуло территорию нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира, где появились зеленые насаждения, яркая детская площадка и зона отдыха со скамейками.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, строительство всех семи объектов велось под контролем ведомства. За время работ на площадках провели более 40 контрольно-надзорных мероприятий, а по итогам проверок здания получили заключения о соответствии проектам и разрешения на ввод в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что около 400 деревьев высадили возле поликлиник второго этапа программы реконструкции в Москве в прошлом году. При выборе пород растений специалисты отдавали предпочтение тем, которые умеют хорошо адаптироваться в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

В рамках работ около детских и смешанных поликлиник высадили около 90 деревьев, а рядом с медучреждениями для взрослых – почти 300.

Читайте также


городблагоустройство

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика