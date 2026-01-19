Форма поиска по сайту

19 января, 12:39

Город

Более 30 соцобъектов возвели и реконструировали в Москве в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 30 социальных объектов возвели и реконструировали в Москве в 2025 году под кураторством департамента гражданского строительства. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, суммарная площадь зданий составила почти 318 тысяч квадратных метров. В их числе школы, больницы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) и Дом культуры. Учреждения находятся рядом с жилыми районами, что позволяет жителям получать услуги в шаговой доступности от дома, подчеркнул вице-мэр.

Работы по строительству и реконструкции соцобъектов провели во всех округах города. Больше всего их на востоке, севере, северо-западе столицы, а также в ТиНАО.

При этом основной объем построенных зданий приходится на учреждения образовательной и медицинской деятельности. Их общая площадь – около 280 тысяч "квадратов". Среди ключевых проектов – флагман ГКБ имени В. М. Буянова в Царицыне, новый многопрофильный комплекс ДГКБ святого Владимира в Сокольниках и школа на 1,1 тысячи мест в Коммунарке, уточнил глава департамента гражданского строительства Алексей Александров.

В Москве также построили спортивные объекты суммарной площадью 24 тысячи "квадратов". В их числе спорткомплекс "Максимум" в Южном Бутове и ФОК "Стальной" в Алексеевском районе. Кроме того, в Митине возвели Дворец бракосочетания площадью свыше 2,9 тысячи "квадратов".

На всех этапах строительство контролировал Мосгосстройнадзор. В общей сложности прошло около 250 выездных проверок. После них были оформлены заключения о соответствии построенных зданий требованиям проектной документации, после чего застройщики получили разрешения на ввод в эксплуатацию, добавил председатель комитета Антон Слободчиков.

Ранее в районе Богородское построили школу на 600 мест. В ней оборудовали универсальные и специализированные кабинеты, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, медблок и спортзал. Кроме того, в здании предусмотрели разделение потоков, чтобы младшеклассники и ученики средних и старших классов имели отдельные входы и блоки.

Сергей Собянин открыл новое здание школы в Коммунарке

