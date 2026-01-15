Форма поиска по сайту

15 января, 15:44

Город

Частные инвесторы возведут 8 объектов образования во Внукове

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Частные инвесторы строят 8 образовательных объектов в районе Внуково Новомосковского административного округа. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что все детские сады и школы возводят рядом с жилыми домами. Новые образовательные объекты смогут открыть свои двери для 6 970 учеников и воспитанников. После завершения строительства здания передадут в систему образования столицы.

В новых школах и детских садах появляются многофункциональные пространства, которые позволяют детям развиваться творчески и интеллектуально, заниматься музыкой и спортом, играть, отдыхать и даже изучать профессиональную деятельность. Все объекты будут иметь внутренние территории для занятий физкультурой и отдыха.

Одно из дошкольных общеобразовательных учреждений возводят рядом с деревней Большое Свинорье в рамках жилого комплекса "Квартал Западный". По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, площадь трехэтажного здания составит более 3 тысяч квадратных метров. Там будет 10 групп на 25 воспитанников. В каждом помещении предусмотрены игровая комната, раздевалка, буфет и спальня. На прилегающей территории сделают специальные навесы из дерева, установят игровую площадку, высадят деревья и кустарники.

Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что ход строительства всех объектов строго контролируется. Уже прошло 52 проверки, во время которых инспекторы оценивали качество материалов и объем выполненной работы. Контроль качества строительства оценивают специалисты подведомственного Центра экспертиз. Благодаря их работе гарантируется безопасность зданий после ввода в эксплуатацию.

Ранее Ефимов рассказал, что 19 школ и детских садов построены и реконструированы в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве в 2025 году. Общая площадь этих объектов составляет более 170 тысяч квадратных метров. Все они рассчитаны почти на 10 тысяч детей и смогут обеспечить качественное обучение за счет новейшего оборудования.

образованиестроительствогород

