В Москве возвели и реконструировали 19 объектов образования в рамках АИП в 2025 году

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

19 школ и детских садов построены и реконструированы в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в Москве в 2025 году. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Развитие современной инфраструктуры, позволяющей каждому ребенку получать необходимые знания в комфортных условиях, – одно из ключевых направлений адресной инвестиционной программы Москвы", – подчеркнул он.

По словам Ефимова, общая площадь этих объектов составляет более 170 тысяч квадратных метров. Все они рассчитаны почти на 10 тысяч детей и смогут обеспечить качественное обучение за счет новейшего оборудования.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров уточнил, что новые объекты образования возвели в 9 административных округах столицы. Самые большие школы появились в Троицком и Новомосковском административных округах.

Он отметил, что здание на Новомихайловском шоссе в районе Коммунарка сможет принять 1,1 тысячи учеников, а учебное заведение в поселке Щапово Краснопахорского района рассчитано на 650 школьников и 150 дошкольников.

Александров добавил, что новые школы предлагают комфортные условия для учащихся. Там есть лабораторно-исследовательские комплексы для проведения экспериментов, медиатеки для доступа к книгам, мультимедийным материалам и интерактивным программам образования. Также оборудованы современные спортзалы для занятий физкультурой.

Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что все этапы строительства строго контролировались. Всего было проведено свыше 170 выездных мероприятий, в ходе которых специалисты оценивали качество конструкций и материалов. После этого они подтверждали соответствие объектов проектной документации для ввода в эксплуатацию.

Например, новый школьный корпус, рассчитанный на 375 детей, возвели в районе Филевский Парк. Он оборудован учебными кабинетами, лабораторией, медиатекой, ИТ-полигоном, спортзалом и медиатекой. Особые кабинеты предусмотрены для проведения занятий по астрономии и астрофизике, естествознанию, географии, экологии и биологии. Также там имеются обеденный зал и медицинский блок.

В районе Свиблово появилась школа на 550 мест, где также есть зал для занятий физкультурой, просторные кабинеты, рекреации, обеденный зал и медпункт. Кроме того, там сделали многофункциональное пространство для проведения мероприятий.

В Бескудниковском районе построили детский сад, двери которого открыты для 350 воспитанников. Там есть 14 групп, кабинет для развивающих занятий, бассейн, залы для занятий физкультурой и музыкой, медицинский кабинет. На территории имеется игровая площадка с качелями, песочницами и горками для игр, а также беседками для отдыха.

Ранее стало известно, что 3 колледжа построят на западе, северо-западе и юго-востоке Москвы в рамках АИП до 2028 года. Они будут рассчитаны на более чем 22 тысячи человек. Общая площадь трех зданий составит около 150 тысяч квадратных метров.

