Более 610 тысяч квадратных метров недвижимости построят на западе Москвы в рамках КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 610 тысяч квадратных метров недвижимости построят на территории бывшей промзоны Кунцево на западе столицы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, строительство будет проходить на 16 гектарах земли. 596 квадратных метров недвижимости придется на жилье, в том числе свыше 156 тысяч – для реализации программы реновации.

Заммэра уточнил, что территорию промзоны передали городу после освобождения от старых построек. В ближайшее время планируется подготовка к строительству – будут установлены ограждения, появятся временные дороги. Также начнутся мероприятия нулевого цикла строительства для реализации программы реновации.

"В новом квартале организуют прогулочные зоны, велодорожки, оборудуют детские и спортивные площадки. Общая площадь благоустроенной территории превысит 4,3 гектара, на участке площадью 1,6 гектара проведут озеленение", – сказал Ефимов.

Заниматься реорганизацией территории будет компания "Главстрой".

"Общая площадь квартир в домах, к строительству которых скоро приступят на участке, составит около 95,4 тысячи квадратных метров. В них смогут переехать примерно 3,5 тысячи горожан", – добавил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что рядом появится центр дополнительного образования, площадь которого составит 5 тысяч квадратных метров. А в шаговой доступности будет все необходимое для комфортной жизни.

Ранее сообщалось, что в сентябре по программе реновации завершилось строительство 18 новостроек в 8 округах Москвы. Общая площадь домов составила более 340 тысяч квадратных метров, в них находятся более 5 тысяч квартир.

Уточнялось, что 4 новостройки появились в Западном административном округе, по 3 – в Восточном и Юго-Восточном, по 3 – на юге, севере и северо-востоке столицы. И по 1 дому было возведено в ТиНАО и ЮЗАО.

