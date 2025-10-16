Москва выделила участки для строительства четырех производств на востоке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти выделили 4 территории на востоке Москвы, где инвесторы смогут создать производства в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом заявил заммэра о вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2022 года на востоке столицы по ставке 1 рубль в год выделено более 5,6 гектара земли для возведения 4 предприятий общей площадью почти 75 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций может превысить 9 миллиардов рублей", – уточнил он.

Предприниматели обустроят там фабрики по выпуску кабельно-проводниковой продукции, электронного и осветительного оборудования, а также мебели. Всего будет создано свыше 600 рабочих мест, где смогут трудиться квалифицированные специалисты, добавил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

При помощи поддержки столичных властей инвесторы могут снизить свои затраты и в короткие сроки начать выпуск важной продукции. Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что 3 участка расположены за пределами МКАД, в Новокосине и Косино-Ухтомском.

После завершения всех работ появится промышленный парк общей площадью почти 42 тысячи "квадратов". Еще один участок выделен в районе Метрогородок, его площадь составит почти 33 тысячи квадратных метров.

С начала текущего года город уже предоставил инвесторам 8 участков для возведения многофункциональных комплексов общей площадью свыше 385 тысяч квадратных метров в рамках реализации МаИП. Инвесторы получили участки в 4 административных округах. Там они смогут возвести торговые, деловые и другие коммерческие объекты.

