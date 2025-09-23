Москва выставила на аукцион участки для реализации трех инвестпроектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве выставлены на аукцион участки для реализации трех масштабных инвестпроектов (МаИП). Они находятся в районах Соколиная Гора и Коммунарка, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, здесь в будущем появятся предприятие легкой промышленности и два общественно-деловых комплекса.

"Победители торгов смогут в последующем арендовать земельные участки общей площадью 1,86 гектара по льготной ставке один рубль в год для строительства около 250 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой недвижимости", – отметил заммэра.

Например, предприятие легкой промышленности будет построено в районе Соколиная Гора. Площадь данного участка составляет 0,29 гектара.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что Москва создает условия для устойчивого развития промышленности по поручению Сергея Собянина.

"На улице Буракова появится предприятие легкой промышленности площадью около 2 тысяч квадратных метров", – добавил он.

На территории формирующегося административно-делового центра в Коммунарке инвесторы смогут построить два комплекса. При этом общая площадь зданий составит почти 247 тысяч "квадратов", уточнила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.



Она также отметила, что объекты откроют дополнительные возможности для развития бизнеса и позволят обеспечить горожан местами для работы и отдыха.

Один участок площадью 0,92 гектара находится на пересечении улицы Александры Монаховой и бульвара Мечникова. А второй, площадью почти 0,65 гектара, – около Юдинского бульвара.

Прием заявок на участие в аукционах заканчивается в период с 29 сентября по 31 октября. Сами торги пройдут с 8 октября по 11 ноября на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее сообщалось, что с начала года Москва предоставила 8 участков для возведения многофункциональных комплексов в рамках реализации МаИП. Инвесторы получили участки в четырех административных округах столицы. Отмечается, что там они смогут возвести торговые, деловые и другие коммерческие объекты.