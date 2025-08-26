Собянин: важно, чтобы новые предприятия создавали рабочие места для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва активно движется к созданию нового промышленного потенциала. К настоящему моменту сформировались "очереди желающих" работать в столице, сказал Сергей Собянин в интервью сайту "Комсомольской правды".

Мэр уточнил, что только в технопарках в течение пяти лет планируется создать зоны площадью около 2,5 миллиона квадратных метров.

"Создаются целые кластеры: пищевые, микроэлектроники, фармацевтики, автомобилестроения, самолетостроения и многие другие. Москва возвращает себе флаг передового города по высоким технологиям в нашей стране", – отметил градоначальник.

В городе появляются такие проекты, как производство онкологических лекарств, спутников по типу Starlink, а также БПЛА, которые вызывают восхищение не только в зоне СВО, но и на иностранных выставках. Собянин уточнил, что Москве поступает большое число запросов на поставку таких товаров на экспорт.

Для столицы также важно, чтобы новые предприятия обладали высокой добавленной стоимостью и были экологически чистыми, а зарплата давала возможность работать в первую очередь москвичам, а не мигрантам, подчеркнул мэр. По его словам, городу предстоит создать много разнообразных рабочих мест в разных районах. Это поможет избежать маятниковой трудовой миграции и движения рабочей силы.

Москва выступает за то, чтобы люди лишний раз не перемещались по столице, а находили работу рядом с домом, добавил Собянин. В частности, для решения этих задач возле ЦКАД построили один из крупнейших в мире кинокластеров, а в Коммунарке идет возведение "Сити", где планируется создать десятки офисных центров.

