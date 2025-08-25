Ведущие компании Москвы предложат вакансии соискателям с инвалидностью

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Ведущие работодатели Москвы предложат вакансии соискателям с инвалидностью в рамках встречи "Хочу работать". Она состоится в специализированном центре занятости "Моя карьера", сообщил глава службы занятости населения столицы и центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов.

"Мы помогаем соискателям с особыми потребностями напрямую познакомиться с работодателями из разных отраслей и подобрать востребованную вакансию, а компаниям – найти квалифицированных специалистов на квотируемые рабочие места", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Он напомнил, что подобные встречи проводятся уже восьмой год подряд. Всего гражданам будет предложено свыше 100 вакансий от более 20 работодателей Москвы, включая АНО "Россия – страна возможностей", Российское общество "Знание", Федеральную службу охраны Российской Федерации, а также технологические компании, производственные концерны и организации социальной сферы.

Участникам предложат вакансии инженеров, специалистов из сферы юриспруденции и менеджмента. Например, общество "Знание" ищет корпоративного юриста и менеджера проектов, а одна из технологических компаний – электромонтера, слесаря-сантехника и мастера энергетического участка.

Некоторые организации также ждут бизнес-ассистентов, сметчиков и аудиторов, а крупные IT-компании и разработчики программного обеспечения предлагают вакансии системных аналитиков, консультантов, программистов платформы 1С, а также сетевых инженеров.

Кроме того, соискателям предложат позиции инженеров-проектировщиков, конструкторов и электронщиков. Сетевые рестораны ищут поваров, пекарей, бариста и менеджеров, а одна из розничных сетей ждет предложений от мерчандайзеров и кассиров. Также гости смогут ознакомиться с вакансиями техника по обслуживанию домов или слесаря аварийно-восстановительных работ.

Москвичка Ирина Михалева поделилась, что смогла найти себе работу в ходе одной из таких встреч.

"Мне предложили ответственную должность в одном из образовательных учреждений столицы. Это не просто работа – это признание и новая жизнь", – рассказала она.

Участники мероприятия получат рекомендации о том, как улучшить резюме, подготовиться к собеседованию и получить консультацию от юриста. Также граждане узнают о возможности получить новую профессию или повысить квалификацию. В частности, на встрече состоится мастер-класс на тему "Собеседование без барьеров: как подготовиться и уверенно презентовать себя".

Мероприятие "Хочу работать" пройдет 27 августа с 11:00 до 13:00 по адресу улица Сергия Радонежского, дом № 1, строение № 1. Для участия необходима предварительная регистрация.

