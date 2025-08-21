HR-эксперт Лоикова объяснила, как грамотно обсудить зарплату на собеседовании

Фото: 123RF/sevalv

Попросить озвучить конкретную сумму предлагаемой зарплаты и ожидаемый объем работы необходимо соискателю во время собеседования. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее HR-эксперт Юлия Завалкина в беседе с Газетой.ру назвала вопросы, которые могут привести к провалу на собеседовании. В частности, не стоит начинать собеседование с обсуждения финансовой части. Может возникнуть ощущение, что это единственный приоритет соискателя, отметила эксперт.

В то же время, по мнению Лоиковой, задать вопрос о зарплате важно еще на этапе телефонного разговора с рекрутером. Тогда на очном собеседовании не возникнет ситуации, что у сторон разные пожелания в этом плане и время потрачено зря. Уточнять финансовый вопрос необходимо и потому, что компании часто не указывают зарплату в вакансиях. Например, чтобы цифры не узнали действующие сотрудники, пояснила эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт При этом важно, чтобы соискатель сам определился, какая зарплата для него оптимальна. Стоит заранее провести исследование рынка труда, изучить оклады по аналогичным должностям. Это позволит и не продешевить, и не установить неоправданную сумму, которая отпугнет работодателя. Плюс это даст возможность обосновать желаемый размер зарплаты тем, что он является средним по рынку.

Также эксперт посоветовала сразу уточнить, за какой объем работы предполагается платить озвученную зарплату. Далеко не всегда все обязанности включают в описание вакансии, поэтому может оказаться, что их гораздо больше. Соответственно, оклад тоже должен быть выше, отметила Лоикова.

"Еще один важный момент – просить рекрутера рассказать, из чего складывается сумма зарплаты. Здесь соискателей часто поджидает сюрприз: может оказаться, что заявленная сумма состоит из оклада и возможных бонусов, которые зависят от определенных условий и не всегда могут выплачиваться", – предупредила специалист.

Уместно обсудить и размер оклада на испытательный срок. Плюс выяснить, предполагается ли ежегодная корректировка зарплаты с учетом инфляции, добавила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Советую сразу узнать и о наличии соцпакета. Например, если предлагают ДМС, стоит уточнить, какие услуги им покрываются. Бывает, в пакет входит лишь то, что и в обычной поликлинике можно получить бесплатно.

Ранее HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян назвал популярные способы обмана сотрудников при трудоустройстве. В частности, некоторые работодатели устанавливают ненормированный график работы или изначально обещают человеку удаленную занятость, но в договоре это не указывают.

