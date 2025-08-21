HR-эксперт Лоикова объяснила, как грамотно обсудить зарплату на собеседовании

21 августа, 14:04Общество
Фото: 123RF/sevalv
Попросить озвучить конкретную сумму предлагаемой зарплаты и ожидаемый объем работы необходимо соискателю во время собеседования. Об этом Москве 24 рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Ранее HR-эксперт Юлия Завалкина в беседе с Газетой.ру назвала вопросы, которые могут привести к провалу на собеседовании. В частности, не стоит начинать собеседование с обсуждения финансовой части. Может возникнуть ощущение, что это единственный приоритет соискателя, отметила эксперт.
В то же время, по мнению Лоиковой, задать вопрос о зарплате важно еще на этапе телефонного разговора с рекрутером. Тогда на очном собеседовании не возникнет ситуации, что у сторон разные пожелания в этом плане и время потрачено зря. Уточнять финансовый вопрос необходимо и потому, что компании часто не указывают зарплату в вакансиях. Например, чтобы цифры не узнали действующие сотрудники, пояснила эксперт.
Также эксперт посоветовала сразу уточнить, за какой объем работы предполагается платить озвученную зарплату. Далеко не всегда все обязанности включают в описание вакансии, поэтому может оказаться, что их гораздо больше. Соответственно, оклад тоже должен быть выше, отметила Лоикова.
"Еще один важный момент – просить рекрутера рассказать, из чего складывается сумма зарплаты. Здесь соискателей часто поджидает сюрприз: может оказаться, что заявленная сумма состоит из оклада и возможных бонусов, которые зависят от определенных условий и не всегда могут выплачиваться", – предупредила специалист.
Уместно обсудить и размер оклада на испытательный срок. Плюс выяснить, предполагается ли ежегодная корректировка зарплаты с учетом инфляции, добавила Лоикова.
Ранее HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян назвал популярные способы обмана сотрудников при трудоустройстве. В частности, некоторые работодатели устанавливают ненормированный график работы или изначально обещают человеку удаленную занятость, но в договоре это не указывают.